Po Windows Windows

Microsoft se je odločil, da nas ima dovolj. Uporabnikov namreč, ki nikakor nočemo v celoti preskočiti na vlak prihodnosti, na Windows 10. Bo to težava?

Ukinitev podpore za operacijski sistem, ki je bil predstavljen pred desetimi leti, verjetno ne bi smela presenetiti nikogar, še posebej, če vemo, da si je Microsoft že pred petimi leti zamislil njegovega naslednika. Vzdrževanje dveh vzporednih sistemov enostavno stane preveč, v denarju, ljudeh in organizaciji. Windows je pač eden največjih programskih sistemov, ki so bili kdaj napisani, trudi pa se teči na/ob kar najširši množici strojne opreme in dodatkov. Vzdrževanje takega sistema je zagotovo nočna mora, kar je očitno že ob težavah, ki jih imamo uporabniki, ko se kak paket popravkov »zaskoči«. Zgodilo se je že, da je kak popravek, ups, pobrisal uporabnikove podatke z diska, kar se sliši že skoraj nadrealistično. Vendar kompleksnost pač ne odpušča. In vzporedno vzdrževati dva taka sistema je zagotovo še bolj »zabavno«.

Verjetno ne bom zelo zgrešil, če zapišem, da je Windows 7 najuspešnejši operacijski sistem vseh časov, zagotovo pa to velja za družino Windows, konkurenco mu dela le še starejši Windows XP. Ta si to mesto zasluži, ker je bil to prvi zares stabilen in zanesljiv Windows, prvi pa zato, ker smo nanj tako dolgo čakali, da je na koncu (po debaklu z Windows Vista) dejansko izpadel … dobro.

Na Monitorjevem spletu je še vedno okoli odstotek Windows XP, pravzaprav zelo natančen vpogled zabeleži tudi še kakšen – Windows 98!

Windows 7 je operacijski sistem, ki se še danes lahko pohvali z oznako »dovolj dober«, oznako, ki je danes sinonim za uspešne in široko razprostranjene sisteme. Če lahko sodim po obisku na naši spletni strani monitor.si, ga še vedno uporablja okoli 20 odstotkov uporabnikov. V Windows 7 delujejo večinoma vsi programi (za Windows). Morda se res malce počasneje prebuja, toda današnji računalniki s svojo hitrostjo to izničijo. Podprta je bolj ali manj vsa programska oprema, 32- in 64-bitna. Prilagoditev zaslonom visoke ločljivosti sicer ni najboljša, uporabniški vmesnik se zdi malce zastarel, vse ostalo pa … deluje. Predvsem pa je operacijski sistem na osebnih računalnikih danes v ozadju. Sam ga redko opazim, saj imam v ospredju programe, ki večinoma zasedajo ves zaslon(e).

Bo Windows 7 zaradi konca podpore res treba nadgraditi? Ne nazadnje nekateri še vedno uporabljajo še starejši Windows XP, na našem spletu je takih okoli odstotek. Še celo na kakšni blagajni v trgovinah ga je kdaj pa kdaj opaziti. Pa … res bi bilo dobro.

Kar težko je verjeti, vendar se tudi po desetih letih krpanja operacijskega sistema še vedno najdejo varnostne luknje. In to seveda ne velja le za Windows, da ne bo pomote. Enostavno so to tako kompleksni sistemi, da verjetno nikoli ne bodo popolnoma »očiščeni«. Še več, razviti program, ki bi v popolnosti pregledal program, je tudi teoretično nemogoče. Varnostne luknje pa v praksi pomenijo, da si s klikom na zlonamerno spletno stran ali z odprtjem okužene priponke namestimo program, ki nam ne bo všeč. Protivirusnik bo tako tveganje zmanjšal, ne bo ga pa v popolnosti odpravil. V tem primeru bomo lahko ostali brez datotek na disku, morda nam bodo ukradli gesla za dostop do banke ali pa bomo postali žrtev izsiljevanja. Nič od tega si ne želimo. Res je sicer, da obstaja kar nekaj starejših uporabnikov, ki lastnih datotek na računalniku sploh nimajo, saj je vse kar uporabljajo – brskalnik. Taki bodo v primeru take hude okužbe morali le ponovno namestiti vse, od začetka. Pa vendar, takih ni veliko, večina bi okužbo resno občutila, četudi bi šle v franže le družinske fotografije. Ali pa prav zato. Sčasoma bo usahnila tudi gonilniška podpora proizvajalcev strojnih dodatkov, toda ta težava bo le minorna.

Kljub temu napovedujem, da bo Windows 7 še dolgo živel. Kot rečeno, še vedno je na (vsaj Monitorjevem) spletu okoli odstotek Windows XP, pravzaprav zelo natančen vpogled zabeleži tudi še kakšen – Windows 98! Uporabniki vedno redkeje menjujejo osebne računalnike, menjati operacijski sistem brez računalnika pa je – za večino uporabnikov zapleteno. Ob nakupu novega računalnika pa bo na njem nameščen Windows 10. Težko si namreč predstavljam, da bi uporabnik, ki je tako dolgo mlel Windows 7, preskočil na MacOS ali morda celo Linux.

Pravzaprav si veliko lažje predstavljam, da bo tak uporabnik preskočil na – telefon. Da, telefon je računalnik prihodnosti in v veliki meri že sedanjosti. Če se spet pomudim pri odstotkih, kar 60 odstotkov uporabnikov na naši spletni strani uporablja – Android! In ne Windows …