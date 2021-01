Panasonic Lumix G100

Fotografska podjetja se že nekaj časa trudijo poiskati dodatne niše, kjer bi lahko ponudili svoje naprave, ena večjih pa so domači snemalci videa, tako imenovani vlogerji. Na te meri tudi novi Panasonicov Lumix G100, sploh v tokrat preizkušenem paketu z oznako G100V, kjer zadnja črka poudarja zajem videa. V praksi gre za vključitev manjšega držala, s katerim je olajšano predvsem snemanje samega sebe.

Aparat na prvi pogled deluje kot nekoliko večji kompaktni model, čeprav je iz serije Micro 4/3, torej je brezzrcalni aparat z izmenljivimi objektivi. Pri tem gre za enega najmanjših tovrstnih modelov, kar je glede na namembnost nedvomno prednost. Kljub razmeroma majhnemu in lahkemu (345 gramov z baterijo, a brez objektiva) ohišju pa so pri Panasonicu poskrbeli za dobre možnosti upravljanja, tudi ergonomija je solidna. Tipke na zadnji strani so sicer razmeroma majhne, enako velja za večsmerno tipko zadaj, okoli katere je postavljeno tanko funkcijsko kolesce.

