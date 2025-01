Novi PC-ji Copilot+ so polom

Naj nadaljujem – novih PC-jev Copilot+ v resnici skorajda ni. Zelo natančen in motiviran navdušenec jih bo morda v kakšni trgovini celo našel, sveta pa, kljub napovedim, nikakor ne obvladujejo.

Tudi sam sem bil med tistimi, ki smo že maja napovedovali vzpon »novih PC-jev«, Microsoftove generacije Copilot+ PC. PC-jev, ki bodo imeli vgrajeno strojno podporo za lokalno gnano umetno inteligenco, in PC-jev, ki jih bodo poganjali Neintel procesorji, tisti z arhitekturo ARM. Štel(i) smo TOPS-e in občudovali napovedano vgrajeno tipko Copilot.

Tresla se je gora, rodila se je miš. Priznam, »padel sem« na Microsoftov marketing, čeprav sem nanj in na njegove izume alergičen že desetletja. V zagovor imam povedati le eno – nisem edini, na ta marketing »so padli« tudi velikani, kot so Intel, AMD in celo Qualcomm, privilegirani Microsoftov Copilot+ partner.

Danes se le zelo redki proizvajalci prenosnih računalnikov upajo zelo sramežljivo pohvaliti, da imajo v svoji paleti modele, ki naj bi sodili pod okrilje Copilot+. Celo Asus, ki je bil v začetku med najglasnejšimi, je v tej smeri kar nekako poniknil. Vzrok? Ker sta od vsega, kar je oznaka Copilot+ obljubljala, ostala le okenski Risar, ki zna na podlagi besedilnega ukaza izdelovati (dokaj slabe) fotografije, in galerija, v kateri je mogoče s fotografij brisati neželene osebe. Uporabniki, ki v ta namen že dolgo uporabljajo veliko zmogljivejše oblačne sisteme Midjourney ali DALL-E, da ne govorim o telefonih z nameščenim Google Photos, niso navdušeni.

Ostala sta le okenski Risar, ki zna izdelovati dokaj slabe fotografije, in galerija, v kateri je mogoče s fotografij brisati neželene osebe. Kar zna že vsak telefon z nameščenim Google Photos.

Toda kaj smo v resnici sploh pričakovali? Hja, Microsoftov Recall, sistem, ki naj bi po napovedih redno, sproti in v ozadju beležil vse, kar se dogaja na zaslonu prenosnika in si s tem širil svojo umetnointeligenčno znanje o nas. To bi bila prava umetna inteligenca, ne pa gumb Copilot, ki požene … nekakšen zelo okrnjen ChatGPT. Prve demonstracije sistema Recall so bile impresivne, toda kaj, ko je zaradi varnostnih pomislekov v trenutku romal nazaj v programerske roke. In nato še enkrat in nato spet. Trenutno kaže, da naj bi luč sveta morda ugledal v decembru. Morda. Morebiti pa bo luč sveta ugledal v zelo varni, vendar neuporabni obliki, kot jo ima Google na svojih telefonih Pixel – tam aplikacija Screenshots dela približno isto, kot naj bi to počel Recall, vendar zaslonske slike, s katerimi se uči, uporabnik izdeluje sam, ročno. Verjetno je vsem jasno, da karkoli ročnega pač ne deluje – spomnimo se le na ročno izdelovanje varnostnih kopij …

In kaj smo še pričakovali? Da bo tudi svet PC prestopil iz Intel v ARM, kot je to že pred časom naredil Apple s svojimi maci. Applu je z macbooki uspelo – predvsem s trajnostjo baterije, a tudi z zmogljivostjo, dobesedno pometajo s prenosniki Windows. Prvi testi Windows na ARM so bili obetavni, prenosniki s procesorji Qualcomm Snapdragon Elite so hitri in varčni. Drugi testi že malce manj – taki prenosniki niso primerni (beri: dovolj hitri) za igre, zaradi nepopolne emulacije pa kdaj pa kdaj kaj tudi ne deluje. In ker so količine ARM PC-jev majhne, verjetno ne preseneča, da se je le redkokateri proizvajalec programske opreme potrudil in izdelal različico ARM, ki bi zagotovila, da bo na novih PC-jih vse delovalo, kot je treba.

Ostali smo torej brez umetne inteligence in ostali smo brez ARM. Kaj sploh še ostane? Razočaranje nad marketinškim valom umetne inteligence, ki je odplavil vse, razen pogovornih robotov tipa ChatGPT in Gemini, ki ju danes uporablja mlado in staro. Vse ostalo je hype, posiljevanje s kraticami in z izrazi, ki sami po sebi ne pomenijo nič.

Poznavalci znajo povedati, da sta nad Microsoftovo zaletavostjo razočarana tudi dolgoletna partnerja Intel in AMD, edino Microsoftov novi najboljši prijatelj Qualcomm je menda še vedno navdušen. Nič čudnega, to je edini izmed partnerjev, ki je s svojimi procesorji v očeh uporabnikov zrasel. Iz »telefonskega« proizvajalca počasi in zanesljivo raste v proizvajalca »računalnikov« oziroma procesorjev zanje.

Pri Qualcommu so celo tako navdušeni, da menda komaj čakajo, da v ta ring s procesorji ARM morda vstopi Nvidia, kar bi morda lahko dalo zagon tudi – igram. Copilotni del Copilota+ PC je morda res mrtev (če ne bo Recall res presenetil), ARM-ovski pa bo morda na koncu vseeno zaživel. Bomo videli. Roke v ogenj pa ne dam več, hvala.