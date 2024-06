Novi PC bo »AI« ali pa ga ne bo

Microsoft bo Windows preplavil s kopiloti in zavladala je panika – potrebujemo nove nevronske procesorje, nove procesorje, nove računalnike. Kar naenkrat vse vre od kratic AI, Copilot, NPU in TOPS; tisti proizvajalec, ki tega morda ne bo imel, bo odmrl.

Ni še minil mesec dni, odkar sem na tem mestu pisal o umetnointeligenčnem PC, ki ga je napovedala trojica Microsoft, AMD, Intel, in že smo pri njegovi nadgradnji − Copilot+ PC. Še več, trenutno je videti, da je trojica razpadla, ostal je samo še veliki Microsoft, ki v rokah drži ključ do tega novega vesolja, prvi pa ga je prevzel – Qualcomm. AMD in Intel očitno ne moreta slediti in sta v zaostanku.

Z umetno inteligenco in kopiloti se Microsoftu tako zelo mudi, da bo hkrati predstavil kar dve novosti – lokalne kopilote (v povezavi z oblačnim) in končno dovolj dobro delujoči Windows na platformi ARM. Spomnimo, na ARM je že pred časom prešel Apple in tudi Microsoft je v tej smeri sramežljivo tipal že nekaj let, vendar brez uspeha. Tokrat je Qualcommov procesor z arhitekturo ARM Snapdragon X Elite menda dovolj močan, da naj bi se prenosniki z njim uspešno postavili ob bok Applovim. Po zmogljivosti in varčnosti oziroma zmogljivosti baterije. Tudi po zaslugi emulatorja Prism, ki naj bi bil dovolj zmogljiv, da bodo na računalnikih dovolj hitro tekle tudi aplikacije, ki so pisane za procesorje Intel/AMD (x86 in x64). Tako kot je to Apple pred leti dobro opravil z emulatorjem Rosetta.

Videti je, da je Microsoft Qualcomm potegnil mimo vrste (v kateri sta še AMD in Intel) le zato, ker ima Snapdragon X Elite vgrajen dovolj zmogljiv nevronski procesor (NPU), da bo zmogel poganjati lokalne kopilote, umetno inteligenco, ki bo vgrajena v Windows. Microsoft je za »dovolj hitro« označil NPU, ki zmore 40 TOPS (Trilions of Operations Per Second), a Intel in AMD takega procesorja še nimata. AMD je, denimo, lani resda predstavil procesor z vgrajenim NPU (naj spomnim, telefoni imajo NPU, sicer manj zmogljive, že od leta 2017, ko je prvega predstavil Huawei), vendar ni dovolj hiter. Vendar, kot rečeno, mudi se, zelo, zato sta tako AMD kot Intel pravkar predstavila nove procesorje z dovolj hitrim NPU. Procesorji AMD z NPU XDNA 2 so poimenovani kar Ryzen AI 300, novi so tudi Intelovi procesorji NPU Lunar Lake. Zanimiva podrobnost − obojih v računalnikih ne bomo videli še nekaj mesecev, medtem ko se za računalnike s snapdragoni tudi pri nas že pobirajo prednaročila. Še huje – za zdaj ni jasno, če (oziroma kdaj) jim bo Microsoft blagovolil podeliti ime Copilot+ PC, s katerim se bodo kitili prenosniki s procesorji Snapdragon.

Microsoftov Recall bo morda »ubijalska aplikacija« (killer app), zaradi katere bo v letu 2025 enostavno obvezno imeti nov računalnik z oznako Copilot+ PC.

Oglasila se je še Nvidia, ki je na krilih umetne inteligence pravkar prehitela Apple in postala drugo najvrednejše podjetje na svetu, takoj za Microsoftom. Zamalo se jim zdi, da bodo kopilotni PC le nekakšne igračke s šibkimi NPU, ko pa je jasno, da (tudi prenosni) računalniki z grafičnimi karticami NVidia zmorejo tudi desetkrat večje hitrosti dela z jezikovnimi modeli (od 100 do celo 1.300 TOPS). Skovali so celo lastno poimenovanje takih računalnikov − RTX AI PC. Tudi za te ni jasno, kdaj jim bo uspelo pridobiti Microsoftovo poimenovanje Copilot+ PC, če sploh. Nenazadnje prenosniki RTX AI PC niso ravno varčni, le nekajurno delovanje na baterijo pa ni nekaj, s čimer bi se Microsoft hvalil.

Toda kaj naj bi sploh bil ta magični Copilot+ PC? Za zdaj se lahko naslanjamo le na Microsoftovo predstavitev, iz katere najbolj izstopa zmogljivost Recall – sistem, ki naj bi na računalniku beležil popolnoma vse, kar z njim počnemo, in omogočal brskanje za nazaj. Deloval naj bi na podlagi časovnice, po kateri se bomo lahko poljubno pomikali, in omogočal iskanje sleherne dejavnosti na napravi. Če bo v resnici tako, bi to res lahko poimenovali »ubijalska aplikacija« (killer app), zaradi katere bo v letu 2025 enostavno obvezno imeti nov računalnik z oznako Copilot+ PC. Mimogrede, ste opazili, da le nekdo še vedno nima nič povedati na temo umetne inteligence in v imenu še nima »AI«? Apple, seveda…

Lahko pa se bo izkazalo, da bo Recall prevelik zalogaj za Microsoft, uporabnike in predvsem za zasebnost. Imeti pod prsti zelo natančnega in vestnega vohuna, ki bo o nas vedel popolnoma vse, od prepisa naših spletnih pogovorov naprej, bo za koga tudi preveč. Tudi za kakšnega državnega regulatorja ali Evropsko komisijo, ki ameriških informacijskih gigantov, vključujoč Microsoft, tudi sicer nima ravno v čislih.