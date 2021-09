Normalizacija stanja?

Zadnja leta smo v računalništvu zaznali polno pretresov, največji pa je seveda prišel kot posledica svetovne pandemije koronavirusa. O dogajanju smo sicer že veliko pisali, a vseeno na hitro obnovimo. Proizvajalci elektronike in računalnikov so s prihodom epidemije računali, da se bo prodaja teh naprav zmanjšala, tako so tudi zmanjšali naročila novih elektronskih komponent (procesorjev). A po nekaj mesecih se je izkazalo nasprotno – uporabniki so ugotovili, da se svet še ne bo ustavil.

A se je spremenil – namesto da bi hodili na dopust, v gostilne, na koncerte in druge dogodke, smo doma. Mnogi so tako privarčevali kar nekaj denarja, s tem se je povečala potrošnja nekaterih naprav. Od bele tehnike do zabavne elektronike, seveda pa se je okrepila tudi prodaja računalnikov in računalniških komponent. Če je bil do nedavnega starejši domači računalnik dovolj, so kar naenkrat vsi člani gospodinjstva potrebovali svojega.

