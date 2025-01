Naš izbor na iPhonu

Startpage Spletni brskalnik za preprosto, a zasebno brskanje omogoča obisk izbranega naslova brez razkrivanja lokacije, številke IP ali DNS.

Zeel Walls Zeel Walls ob pomoči umetne inteligence in s kakovostnimi ozadji skrbi za vedno svež videz Applovega pametnega telefona.

Swell Podkasti so vedno bolj priljubljeni in Swell nam omogoča njihovo enostavno poslušanje ter ustvarjanje kjerkoli.

RevenueCat Nišna aplikacija za razvijalce z enostavno analizo omogoča sledenje prihodkom iz naročniških modelov aplikacij.

Tattoon Ljubiteljem tetovaž Tattoon ponuja pomoč umetne inteligence pri virtualnem preizkušanju različnih motivov pred dejanskim nanosom na kožo.

Wand Wand ob pomoči umetne inteligence omogoča, da naše skice oživijo. Med drugim lahko naložimo slike za navdih in določimo svoj stil.

Microsoft Designer Microsoftova mobilna rešitev za oblikovanje z generativno umetno inteligenco nam pomaga ustvariti voščilnice, ozadja, nalepke in mnogo več.

Nintendo Music Zbirka glasbe za uporabnike z naročnino Nintendo Switch Online ponuja obsežno zbirko melodij iz zakladnice iger japonskega velikana.

Rootd Rootd je zbirka orodij in tehnik, zasnovana za pomoč pri obvladovanju tesnobe in paničnih napadov.

The Tapping Solution Rešitev za pošiljanje pomirjujočih signalov možganom in izboljšanje splošnega počutja je v tehniki, pri kateri s prsti pritiskamo na akupresurne točke.

MindFi Sodobno življenje je stresno, zato so programski pripomočki, kakršen je MindFi, dobrodošli, da nam pomagajo najti ravnovesje in izboljšati duševno zdravje.

Capy Diet Capy nam pri oblikovanju zdravih prehranskih navad pomaga s prilagojenimi jedilniki, sledenjem makrohranilom, z izračunom BMI in obsežno zbirko prehranskih podatkov.

Dogo Učenje pasjega mladiča zahteva čas, trud in potrpežljivost. Na težavni poti do srečnega in poslušnega psa nam pomaga aplikacija Dogo.

Syrnyk Kuharska aplikacija vsebino hladilnika spremeni v okusne recepte s funkcijami, kot so sledenje zalogam, navodila po korakih in pisan vmesnik.

Trippr Trippr je aplikacija za načrtovanje potovanj, ki nam pomaga organizirati počitnice s preprostim vnosom želene destinacije in priporočili v različnih kategorijah.

Habit Hunter Življenje je igra z upraviteljem ciljev in nalog Habit Hunter, ki poleg beleženja dosežkov nudi tudi izdatno stopnjo motivacije.

Climb Knight Viteški skok v preteklost z enostavnim upravljanjem in retro videzom prikliče čase starih igralnih konzol LCD.

Oby Adventure Klasična dvodimenzionalna dogodivščina v okolju 3D z epsko zgodbo v solo načinu in merjenjem z drugimi igralci združuje nostalgijo s sodobnim igranjem.

The Stanley Parable: UD Razširjena in prenovljena različica nagrajene neodvisne igre iz leta 2013 prinaša ljubiteljem dobrih zgodb poleg originalne izkušnje tudi številne novosti in skrivnosti.

Pokémon TCG Pocket Pokémon TCG Pocket je najnovejša digitalna različica priljubljene igre s kartami, idealna tako za novince in kot veterane Pokémon sveta.