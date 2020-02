Mobilni sistemski administratorji

Pametni telefoni marsikomu omogočajo svobodnejše gibanje. Lep primer so sistemski upravitelji, ki so bili nekdaj prikovani na svoje delovno mesto, danes pa lahko z ustreznimi mobilnimi aplikacijami uživajo na svežem zraku, medtem ko je predmet njihove pozornosti še vedno pod stalnim nadzorom.

Podjetje SolarWinds je med bolj znanimi imeni na področju omrežnega upravljanja, zato ni čudno, da se program SolarWinds Mobile Admin uvršča v sam vrh ponudbe mobilnih sistemskih administratorjev. S programom je upraviteljem omrežij na telefonu z operacijskim sistemom iOS na voljo več kot štirideset sistemskih pripomočkov, ki priskočijo na pomoč pri odpravljanju najrazličnejših težav. Mobile Admin med drugim omogoča nadzor Windows strežnikov, imenika Active Directory, virtualizacije VMware in podatkovnih nizov SQL. Čudežna škatlica čarovnij ni poceni, jo pa lahko dva tedna brezplačno preizkušamo.

ITmanager.net ima podobno poslanstvo kot pripomoček podjetja SolarWinds, a za njegovo delovanje, zahvaljujoč oblačnemu poreklu, ne potrebujemo lokalnega strežnika. Namenjen je upravljanju najrazličnejših storitev in strežnikov z oddaljenih lokacij na poti. Podpira storitve in strežnike Windows, Exchange, Active Directory ter Microsoft Office, ima vgrajeno razumevanje za VMware, Hyper-V, XenServer in XenApp ter se obenem priklopi na sleherno omrežno napravo s spletnim vmesnikom, na primer na dežurni usmerjevalnik, omrežno stikalo, disk NAS, tiskalnik in še kaj bi se našlo.

Najlažji pristop k mobilnemu nadzoru omreženih naprav upraviteljem ponuja aplikacija Pulseway. Programski pripomoček omogoča upravljanje praktično vseh naprav v omrežju, tuji mu niso sistemi z Windows, macOS ali Linuxom niti aplikacije, ki tečejo na njih. Aplikacija postreže z uporabnimi informacijami o nadzorovani napravi, prijavljenih uporabnikih, porabljenih virih, obvladuje posodabljanja sistemov ter nudi oddaljeni dostop.

Network Toolbox je odlična zbirka nadzornih pripomočkov znanega razvijalca Marcusa Roskoscha, ki samostojno odkrije naprave, povezane z žičnim ali brezžičnim omrežjem, postreže s podatki o njih ter podpira vrsto najrazličnejših povezav z njimi, med drugim s protokoli Telnet, FTP, SSH, HTTP, POP3 in IMAP.

Zadnje predstavljeno orodje je Fring, ki zadošča za osnovno odkrivanje naprav v omrežju in podatkov o njih. Med zmožnostmi, ki jih ponuja, velja izpostaviti odkrivanje odprtih vrat, nadzor aktivnih servisov in preverjanje dostopnosti.