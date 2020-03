Kdo je zasejal strah pred 5G?

O tehnologiji 5G smo v zadnjih mesecih povedali skoraj vse. Kaj nudi, kdaj pride, kako deluje, kakšna je regulativa, kdo se je boji in kaj se obeta v prihodnosti. Ostalo je le še eno vprašanje: kako je 5G v zadnjih dveh letih postal gojišče teorij zarote? Odgovor se skriva v strahovih, ki segajo daleč v preteklost, v zadnjem času pa so jih obudili različni akterji z različnimi interesi.

Ko se je leta 2013 v Sloveniji začelo postavljati prvo omrežje LTE, ki velja za prvo (pred)implementacijo 4G, je javnost to sprejela kot naslednjo stopnjo v evoluciji mobilnih omrežij. V javni diskurz zdravstveni vidiki praktično niso prodrli. Povsem drugače pa je s prihodom 5G, zaradi katerega so se aktivirale civilne iniciative, različna društva in celo ministrstva. Slovenija v tem pogledu ni nikakršna izjema, saj podobne akcije potekajo v večini razvitih držav. Posebej aktivni so v Švici in na Švedskem.

Zakup člankov

Ta članek stane le 1 evro!

Nakup je preprost: POŠLJITE SMS z vsebino

MONITOR1 na številko 7890. KODO, prejeto na telefon, prepišite v spodnje okence in takoj boste lahko prebrali članek.

Nakup prek telefona (sistem Valú Moneta) je mogoč pri operaterjih Telekomu Slovenije in A1. Po namestitvi aplikacije Valú Moneta je nakup mogoč tudi od drugod.