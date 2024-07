Kako vedeti vse o vseh in vsem?

Kako spremljati otroka med prvimi koraki na internetu? Kako preprečiti brskanje po spletu in zasebne stike med delovnim časom? Kako odkriti nepooblaščeno uporabo računalnika ali pametnega telefona?

Najprej recimo bobu bob – Američani si zasebnost (na delovnem mestu) predstavljajo drugače, kot je to dovoljeno v Evropi. Tam lahko velika podjetja vohunsko programsko opremo uporabljajo tako, da centralno beležijo vse ključne podatke, ki jih na svojih službenih telefonih zajamejo in posedujejo zaposleni: stike, zgodovine klicev, obiske spletnih strani, pogovore, družbena omrežja. Dostopajo lahko do datotek, tudi tistih z večpredstavno vsebino, kot so videi, fotografije in posnetki pogovorov.

Zakup člankov