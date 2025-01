Kaj uporabljamo - Petnajst prebliskov

Priznam, tudi sam sem vedno znova presenečen, da nam po vseh teh letih, kar negujemo tradicijo popisovanja tehnoloških (in potrošniških) navad naših urednikov, avtorjev in občasnih sodelavcev, na papir še vedno uspe izliti toliko različnosti. Letos se nas je podviga lotilo kar petnajst posameznikov in videli boste, da smo med seboj še vedno različni, kot je le kaj.

Če bi na hitro povzel vsebino naslednjih strani, kot sem si jo vtisnil v spomin med urejanjem, bi lahko rekel, da smo (v povprečju) že vsi malo zdolgočaseni ob Windowsih (ki pač delujejo in nas ne zanima več, kako), zato nekateri prehajajo na MacOS, spet drugi pa so že ves čas na Linuxu. Po drugi strani je nekaterim, ki so prešli na iphone, žal in bi letos raje izbrali Google Pixel. Vsi po vrsti pa smo za svoje vzeli umetnointeligenčne sisteme in med nami so tudi taki, ki so zaradi tega že kar v celoti ukinili uporabo iskalnika Google. Kar nekaj se nas navdušuje nad kontejnerji, tudi (ali pa predvsem) za domačo rabo, nekateri jih imajo na svojih domačih računalnikih že stotine. Še vedno pa imamo tudi take sodelavce, ki so veliko bolj ozko in strogo usmerjeni – samogradnja mini računalnikov Raspberry Pi in vztrajanje pri resni fotografiji sta že taka primera.

