Humanoidni roboti postajajo resničnost

Zakaj bi kupovali robotske sesalnike, kosilnice in samovozeče avtomobile, ko pa lahko en sam humanoidni robot opravi vse delo namesto nas?

Človeku podobne robote pospešeno razvijajo skoraj vsi veliki proizvajalci avtomobilov, vojaška in računalniška pa tudi številni proizvajalci zabavne elektronike. Razvpita Tesla, ki proizvaja tudi samovozeče električne avtomobile in robota Optimus oziroma Tesla Bot, pri tem že zdaleč ni edina. Novinar znane ameriške medijske hiše Bloomberg, Mark Gruman, je nedavno poročal, da mobilne robote za vsakdanjo rabo, ki lahko sledijo uporabnikom po domu, in pa tudi namizne robote, ki lahko premikajo zaslon, razvija celo eden izmed največjih proizvajalcev računalniške opreme, Apple.

