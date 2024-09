Dobrobit otrok in bitke za prihodnost spleta

Vrsta ameriških zveznih držav ubira nove taktike v želji, da bi mladoletnim osebam preprečili dostop do pornografskih vsebin, vendar preverjanje starosti z osebnim identifikacijskim dokumentom vpliva na vse uporabnike in stopa na tanki led omejevanja dostopa.

Ob sprejetju zakonov, ki predpisujejo, da morajo uporabniki ob vsakem obisku pokazati osebni dokument s fotografijo, se pornografske spletne strani pogosto raje odločijo preprečiti dostop do svojih vsebin za uporabnike iz zveznih držav, kjer ti zakoni veljajo. Če v Teksasu obiščete priljubljeno pornografsko spletno stran Pornhub, vas namesto pričakovanih vsebin pozdravi video povsem oblečene pornozvezdnice Cherie DeVille s pojasnilom, zakaj nenadoma ne morete več do njihove ponudbe. Pornhub in mnogi drugi ponudniki tovrstnih vsebin so se namreč odločili, da ne želijo striktno preverjati starosti uporabnikov in se ukvarjati z vsem, kar sodi zraven, zato so v zvezni državi raje prenehali ponujati svoje storitve. Teksas ni edini, enaka zgodba se odvija tudi v Utahu, Severni Karolini, Louisiani in Virginiji, medtem ko drugod po ZDA in tudi onkraj njenih meja podobno zakonodajo še pripravljajo. Dostop do Pornhuba, ene najbolj priljubljenih spletnih strani na svetu, naj bi bil kmalu onemogočen vsakemu četrtemu Američanu.

