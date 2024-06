Asus Zenbook Duo

V preteklosti smo videli že kar nekaj prenosnikov z dvema zaslonoma, nazadnje smo ravno pred dobrim mesecem imeli v rokah Lenovo Yoga Book 9i. Njegov koncept je v tem, da se na spodnji polovici prenosnika celotna površina, torej tipkovnica, sledilna ploščica in ves prostor okoli njiju, zamenja z zaslonom.

Enaka zasnova je tudi pri tokrat preizkušenem Asus Zenbook Duo (v polnem imenu sta še oznaki OLED in 2024, polna oznaka preizkušenega modela pa je UX8406MA). Preden se spustimo v podrobnosti, povejmo, da gre za najbolj posrečeno obliko tovrstne naprave doslej. Razlog je v tem, da gre na prvo žogo za povsem navaden prenosnik, za pol centimetra debelejši in pol kilograma težji model Zenbook UX3405M. Pravzaprav bi lahko že tukaj zaključili – omenjeni zenbook je odličen tanek prenosnik, tale je podobno odličen, le, da se je za praznike rahlo bolj najedel.

A posebnost tega modela je v dveh zaslonih. Glavna razlika od prej omenjenega poskusa Lenova je v tem, da se fizična tipkovnica razširi čez celo spodnjo polovico in da jo lahko tam pustimo tudi takrat, ko prenosnik zapremo in ga nesemo s seboj. Pri Lenovu moramo tipkovnico odstraniti in okoli prenašati ločeno, hkrati tipkovnica nima navadne sledilne ploščice, ampak pusti del spodnjega zaslona odkritega in se tisto izkaže kot (slabša) sledilna ploščica.

Zenbook Duo je najboljši prenosnik z dvema zaslonoma doslej.

Tipkovnica se tudi tu drži ohišja prek magnetov, dodane so tudi rahle vdolbine na ohišju (in pripadajoči izrastki na tipkovnici), ki poskrbijo za še bolj fiksno povezavo, hkrati je na voljo tudi nekaj električnih kontaktov za napajanje tipkovnice in prenos podatkov. Ko tipkovnico odstranimo (kar je ravno prav zahtevno), za uporabo služi bluetooth, prenosnik pa lahko uporabljamo v različnih položajih. Lahko ga postavimo kot knjigo s trdimi platnicami, ob pomoči presenetljivo močnega in stabilnega vgrajenega stojala (pravzaprav ploščice, montirane na zadnjo stran) tudi pod kotom. Tako lahko prenosnik stoji tudi navpično, torej z enim zaslonom nad drugim. Zanimivo, da tečaj ne omogoča obrnitve za polnih 360 stopinj, torej ga ne moremo uporabljati v obliki klasične tablice, a tega niti nismo pogrešali. Ko delamo brez fizične tipkovnice, lahko s kretnjami po spodnji polovici zaslona prikličemo virtualno tipkovnico, seveda sta oba zaslona občutljiva na dotik.

Že dlje časa hvalimo Asus zaradi vse bolj množične uporabe zaslonov OLED in tudi tu to velja ob tem, da gre za res odlična zaslona visoke ločljivosti (2.880 × 1.800 pik) in osveževanje s 120 Hz (obstaja tudi model z nižjo ločljivostjo ter osveževanjem 60 Hz). Tudi tipkovnica je, kljub dejstvu da jo lahko odstranimo, solidna, enako velja za sledilno ploščico. Po ohišju je vmesnikov dovolj: na desni je izhod HDMI, na levi so dva vmesnika USB-C (prek njiju lahko tudi napajamo prenosnik) ter en vmesnik USB-A, dodaten vmesnik USB-C je na strani tipkovnice. Kakovost izdelave ohišja je odlična, enaka prej omenjenemu modelu UX3405M, tudi oblikovanje je enako.

Tudi strojno gre za praktično enako sestavo. V preizkusnem modelu je bil torej vgrajen Intelov procesor najnovejše generacije, Core Ultra 7 155H, zraven je 32 GB pomnilnika, SSD je tokrat še večji, skupaj 2 TB. Strojno se prenosnik odreže torej praktično enako. Spet omenimo, da se najde tudi kakšna malenkost manj zmogljiva sestava. Vgrajen akumulator je enako zmogljiv kot pri modelu UX3405M, smo pa namerili manjšo avtonomijo. Sumimo, da zaradi višje ločljivosti zaslona. Vseeno je tudi po tej plati prenosnik več kot zadovoljiv, naj pa poudarimo, da smo ga uporabljali v obliki klasičnega prenosnika, torej je bil eden izmed dveh zaslonov ves čas izključen. Po naši oceni bi pri uporabi obeh zaslonov vzdržljivost upadla za približno tretjino – torej nekje na štiri ure ob povprečni rabi.

Zenbook Duo združuje povsem funkcionalno obliko navadnega prenosnika z možnostjo uporabe dveh zaslonov hkrati in le eno resno slabostjo – ceno.

Kot smo povedali v uvodu – Zenbook Duo je najboljši prenosnik z dvema zaslonoma doslej. Združuje povsem funkcionalno obliko navadnega prenosnika z možnostjo uporabe dveh zaslonov hkrati in le eno resno slabostjo – ceno. Tistih 2.600 evrov, kolikor velja v prosti prodaji, res ni malo denarja. Hkrati menimo, da prenosniki večino svojega časa počivajo nekje, kjer bi si lahko za občutno manj denarja omislili povsem ločen, samostojni zaslon. Kar je seveda občutno ceneje – torej če združimo tokrat preizkušeni Zenbook UX3405M, torej navadni model, s klasičnim računalniškim monitorjem in temu dodamo še prenosljiv zunanji monitor, nam ostane denarja še za cenejši dopust.

Asus Zenbook Duo OLED (2024) UX8406MA

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 8.873

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 8.422

Trajanje delovanja: 6 ur, 13 minut

Zgradba in oprema: 9

Velikost in teža: 8

Mere: 31,4 × 21,8 × 2 cm; 1,7 kg

Značilnosti: Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, WLAN 802.11 ax, bluetooth

Zaslon: 14-palčni, 2.880 × 1.800 pik, OLED, 120 Hz

Operacijski sistem: Windows 11 Home

Cena: 2.613 EUR

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Za: Zaslon OLED, dva zaslona v kombinaciji s povsem uporabno tipkovnico in sledilno ploščico.

Proti: Cena.