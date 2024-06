Asus ROG Zephirus G16 2024

Asusovi igričarski prenosniki so kar redni obiskovalci naših preizkusov, tokrat smo v roke dobili model ROG Zephirus. Asusovi igričarski modeli Strix so debelejši in bolj kričeči, tudi z več osvetlitve RGB, prenosniki Zephirus pa prinašajo igričarsko zmogljivost v bolj kompaktnih, do neke mere tudi bolj elegantnih ohišjih. S tem merijo ne samo na igričarje, ampak tudi na zahtevnejše kreativne uporabnike, torej tiste, ki se ukvarjajo z grafiko, s fotografijo, z videom in s podobnimi zadevami, kjer pridejo zmogljivosti (tudi grafične) zelo prav.

Preizkušeni prenosnik ima odlično, aluminijasto ohišje. Zadaj je nekaj nežne LED-osvetlitve, ob njej pa nevpadljiv logotip ROG. Osvetlitev pokrova je le tanka reža, v kateri so pospravljene barvne ledice, ki jim lahko nastavljamo delovanje, lahko delujejo tudi za notifikacije ali pa vse skupaj enostavno izključimo. V notranjosti opazimo tipkovnico, osvetljeno od zadaj, spet v RGB (torej lahko spreminjamo barve). Kakovost izdelave je res odlična, sploh glede na velikost (zaslon meri po diagonali 16 palcev v razmerju 16 : 10) in namembnost.

Kakovost se nadaljuje v notranjosti. Tipkovnica je odlična, ena boljših, kar smo jih kdaj preizkusili pri prenosnikih, zelo trdna in z dobrim povratnim odzivom, bi si pa želeli malo več hoda tipk in površino, ki ne bi bila povsem ravna. Hkrati je tipka Enter nizka, kljub širini prenosnika pa niso dodali samostojne številčnice (namesto tega sta na levi in desni postavljena zvočnika). Sledilna ploščica je zelo dobra, predvsem zelo velika, tudi zvok je soliden.

Ena najboljših lastnosti tega prenosnika je vrhunski zaslon.

Ena najboljših lastnosti tega prenosnika je vrhunski zaslon. Gre za zaslon OLED visoke ločljivosti 2.560 × 1.600 pik (torej prej omenjeno razmerje 16 : 10, kar pomeni nekaj več pik v višino). Posebno velja poudariti visoko stopnjo osveževanja do 240 Hz (!), zaslon podpira tudi tehnologijo G-Sync za prilagoditev hitrosti osveževanja grafični kartici. S tem se doseže manj »trganja« slike pri igranju, saj sta zaslon in grafična kartica pri delovanju usklajena.

Pri vmesnikih ni posebnosti, glede na velikost in namembnost ohišja ni potrebe po varčevanju. Na desni najdemo klasični USB-A ter USB-C, zraven je še bralnik pomnilniških kartic SD. Na levi se ponovi enaka kombinacija, dodani so še izhod HDMI in namenski vhod za napajalnik (ta ima moč 240 W) ter izhod za slušalke. Brezžični vmesniki podpirajo vse zadnje standarde.

Pri strojni opremi so tovrstni prenosniki ponavadi med najzmogljivejšimi, seveda so vedno na voljo tudi različno »hude« sestave. Spletni pregled je razkril, da smo imeli v rokah najzmogljivejšo sestavo, kar se je da dobiti. Za osrednje delovanje je na voljo Intelov Core Ultra 9 185H, eden najzmogljivejših prenosniških procesorjev tega trenutka. Vgrajenih je 16 jeder s skupnimi 22 nitmi delovanja – 6 jeder je zmogljivih »P«, ta lahko gredo do 5,1 GHz, ostalih 10 je namenjenih bolj varčnemu (»E« kot Efficiencey) delovanju. Teh deset se še dalje razdeli na 8 »glavnih« in dve dodatni jedri v t. i. »varčnem otoku«, posebno varčnem delu procesorja, ki lahko deluje tudi ob izklopu preostalega procesorja.

Ob procesorju je vgrajenih zajetnih 32 GB pomnilnika, podatke hranimo na pogonu NVMe, velikem 2 TB. Za grafiko pa poskrbi najzmogljivejša grafična kartica tega trenutka, Nvidijina RTX 4090. Pri igrah dobimo res odlične zmogljivosti, se pa tudi zelo hitro sliši šum ventilatorjev. Fizike se enostavno ne da premagati – če je ohišje tanjše, imajo ventilatorji (oziroma hladilni sistem) toliko več dela. In spet fizika, izjemne zmogljivosti zahtevajo veliko porabo energije. Tako se prenosnik slabo odreže na preizkusu vzdržljivosti – tudi če med njim ne poganjamo iger, takrat grafična bremena namreč prevzame Intelova vgrajena rešitev.

Preizkušeni Zephirus ponudi zanimivo kombinacijo zmogljivosti, videza in velikosti, hkrati pa res odličen zaslon OLED.

Nekje na dve leti ali tri dobimo na preizkus prenosnik, za katerega napišemo, da je najboljši, kar smo jih kdaj držali v rokah. Očitno se to spet ponavlja, saj je tokrat preizkušeni Asus ROG Zephirus res odličen. Sicer ni najboljši v nobenem pogledu. V boju za najboljši igričarski stroj ga bodo debelejši prenosniki premagali, za klasični prenosnik ima občutno premalo zmogljiv akumulator (ali pa prezahtevno strojno opremo, kakor se gleda). Ni tanek in ni lahek. In res je pregrešno drag.

A ta Zephirus ponudi zanimivo kombinacijo zmogljivosti, videza in velikosti, hkrati pa res odličen zaslon OLED. Z veseljem priporočimo manj zmogljivo kombinacijo, a kaj, ko so v resnici vse solidne različice še vedno zelo drage. Tisti, ki pa si to lahko privošči, pa bo s temi računalniki res zadovoljen.

Asus ROG Zephirus G16 2024 GU605MY-QR098X

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 9.545

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 10.390

Trajanje delovanja: 2 uri, 38 minut

Zgradba in oprema: 10

Velikost in teža: 7

Mere: 35,4 × 26,4 × 2,3 cm; 2,5 kg

Značilnosti: Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB RAM, 2 TB SSD, WLAN 802.11 ax, bluetooth

Zaslon: 16-palčni, 2.560 × 1.600 pik, OLED, 240 Hz

Operacijski sistem: Windows 11 Pro

Cena: 4.673 EUR

Posodil: Bolje založene trgovine.

Za: Zmogljivost, grafična zmogljivost, videz, zaslon OLED, tipkovnica.

Proti: Izredno visoka cena, vzdržljivost akumulatorja.