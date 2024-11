Androidovi streli v prazno

Nekateri telefonski poskusi iz sveta Androida so bili tako dobri, da so jih tekmeci kmalu vzeli za svoje, spet drugi so ustrelili mimo in se jim smejimo še danes. A vendar so te napake prav tako pomembne, saj včasih vodijo do nečesa veliko boljšega. Oglejmo si nekaj najboljših Androidovih strelov v prazno.

Modularni telefoni so od nekdaj želja proizvajalcev, zato smo jih v preteklosti videli že precej, a nihče se ni zadeve lotil slabše kot LG s telefonom G5. Ta je bil deležen dodatkov z imenom Friends, ki so bili v nasprotju z Motorolinimi Mods bili združljivi zgolj s tem modelom telefona. To pomeni, da so uporabniki, ki so investirali v drage dodatke, ostali brez možnosti nadgradnje v prihodnosti, saj LG naslednje leto ni ohranil enake zasnove telefona. Zamisel z dodatki Friends sama po sebi ni bila slaba. Možnost zamenjave delov telefona za boljšo kamero, nadgradnjo DAC in ojačevalnika ali priklop VR-slušalk se je zdela obetavna, vendar pa je omejena združljivost samo z modelom telefona LG G5 dodatke Friends naredila nepraktične in kratkotrajne. V primerjavi z Moto Mods, ki so ponujali zunanji zvočnik JBL, projektor in celo zunanjo anteno 5G, so LG G5 Friends hitro postali zastareli in neuporabni. V zgodovino so se zapisali kot velik spodrsljaj za LG in pomemben dejavnik pri neuspehu modularnih telefonov na trgu.

