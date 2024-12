Androidovi streli v prazno, 2. del

Android, vodilni mobilni operacijski sistem na svetu, se ponaša z bogato zgodovino inovacij in prilagodljivosti. Že od samega začetka je uporabnikom omogočal personalizacijo in ustvarjanje edinstvene izkušnje. Z leti je predstavil številne funkcije, da bi našel optimalno ravnovesje med uporabnostjo in inovativnostjo. A vse niso bile dolgoročno uspešne. Nekatere, sprva obetavne zmožnosti, so sčasoma izgubile pomen in nazadnje izginile.

Leta 2009 je Android 1.5 Cupcake uvedel zanimivo novost, imenovano Live Folders. Funkcija je obetala dinamičen prikaz podatkov na domačem zaslonu brez potrebe po odpiranju aplikacij. Google je funkcijo predstavil kot možnost za prikaz različnih virov podatkov, stikov, zaznamkov, predvajalnih seznamov, elektronske pošte ali novic neposredno v imeniku na domačem zaslonu. Živi imeniki so se samodejno posodabljali v realnem času. Čeprav se je zamisel zdela obetavna, je Cupcake istočasno predstavil tudi podporo za lebdeče pripomočke, ki so se izkazali za bolj prilagodljive in priljubljene med uporabniki. Live Folders so tiho izginili z izdajo Androida 3.0 Honeycomb leta 2011, medtem ko so lebdeči pripomočki še vedno med nami in njihova funkcionalnost se z vsako večjo izdajo Androida širi.

