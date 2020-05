Žvižgač zahteva preiskavo Applovega snemanja posnetkov

Lani je odjeknila novica, da Applovi pogodbeni sodelavci poslušajo posnetke Siri, tudi posnetke, pri katerih se je pomočnica nehote sprožila. Sedaj pa se je žvižgač javno izpostavil, saj je mnenja, da bi moralo priti do preiskave.

Thomas Le Bonniec pravi, da Apple še naprej krši pravice uporabnikov in nadaljuje z masovnim zbiranjem podatkov. V odprtem pismu, ki ga je poslal vsem evropskim regulatorjem za zaščito osebnih podatkov, pravi, da je zaskrbljujoče, da Apple (in tudi drugi) še naprej ignorira in krši temeljne pravice na tem področju. Pravi, da velika tehnološka podjetja prisluškujejo celotnemu prebivalstvu, čeprav smo v Evropi mnenja, da ima EU najstrožje zakone o varstvu podatkov na svetu.

Le Bonniec je po pogodbi delal za Apple, pri tem je prepisoval zvočne posnetke uporabnikov v angleščini in francoščini. Takrat je za časnik Guardian povedal, da operirajo v moralno sivem območju in da že leta zbirajo posnetke. Apple je takrat obljubil, da bodo posnetke obdelovali le zaposleni (torej ne pogodbeni delavci) in da bodo uporabljali le posnetke, pri katerih se uporabniki sami prijavijo za sodelovanje (torej opt-in). Poudarili so tudi, da posnetki niso povezani s specifičnimi računi. Apple je prijavo za sodelovanje dodal v iOS 13.2 oktobra lani.