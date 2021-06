Zunanji diski WD izbrisani na daljavo

Več uporabnikov zunanjih pogonov WD My Book Live je doživelo popolni izbris vseh podatkov, priporoča se takojšnji odklop s spleta.

Na uradnih forumih podjetja WD se je javilo več uporabnikov, ki so izgubili vse podatke, shranjene na pogonih My Book Live. Več uporabnikov je ob tem opazilo, da se je na zunanji enoti zagnala skripta, ki je izvedla tovarniško ponastavitev, vključno z izbrisom vseh podatkov. Pogoni My Book Live imajo ethernet vmesnik za povezavo v omrežje, preko tega se do njih lahko dostopa preko oblačne storitve podjetja Western Digital. Gre sicer za starejše naprave, saj je proizvajalec podporo ukinil že leta 2015.

S strani Western Digital še ni prišlo kakšne obrazložitve, zakaj prihaja do teh težav, so pa objavili priporočilo, da naj uporabniki svoje naprave odklopijo s spleta. V zadnji objavi so zapisali, da naj bi bile izbrisane naprave neposredno povezane v splet (torej s pomočjo posredovanja vrat, »port forwarding«) in da je na njih nekdo na daljavo namestil trojanskega konja za okolje Linux na procesorjih PowerPC. Poudarjajo, da njihove lastne oblačne storitve oziroma njihovi strežniki niso kompromitirani.