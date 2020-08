Zunaj je nova sezona igre Fortnite, vendar ne na napravah Apple

Igralci ultra priljubljene igre Fortnite so sinoči dočakali novo različico (Chapter 2 – Season 4 update oz. v14.00), ki vsebuje tudi nove like franšize Marvel, vendar igralci na Applovih napravah tega niso opazili.

Apple in Epic, podjetje, ki stoji za Fortniteom, sta trenutno sredi pravnega boja o tem, ali bi Epic smel zaobiti Applovo standardno 30% maržo od vsakega nakupa. Epic vztraja, da mu mora biti dovoljeno nakupe v aplikaciji uporabnikom ponuditi tudi neposredno, Apple pa meni, da ni Epic nič drugačen od tisočev drugih razvijalcev na sistemih iOS in mu to ne bo dopuščeno. Trenutni rezultat je, da igre Fortnite ni več v trgovini AppStore, kar pomeni, da so onemogočene tudi nadgradnje iger, ki jih uporabniki že imajo na svojih napravah.

Epic je ob splavitvi nove sezone uporabnike, ki imajo Fortnite na iPhonih, iPadih in Macih, preko elektronske pošte obvestil, da krivda stoji na Applu. Zapisali so še, da je bil njihov cilj uporabnikom ponuditi cenejše neposredne nakupe v aplikaciji, vendar jim Apple tega ne pusti. Igra Fortnite je sicer zastonj, uporabniki lahko kupujejo le »priboljške« v njej, kot so obleke ali plesi, ki jih zmorejo njihovi karakterji.

Epic je sicer zaenkrat uspel z začasno odredbo, da mu Apple ne sme odvzeti razvojnega računa, ki se uporablja za razvoj igralnega pogona Unreal Engine. Slednjega uporabljajo tudi mnogi drugi razvijalci iger, zato bi imel odvzem le tega velik vpliv na širšo programersko skupnost. Razvijalski račun, ki se uporablja za razvoj same igre Fortnite bo Epicu odvzet danes.