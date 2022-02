Zuckerberg zaposlenim: sedaj ste Meta-prijatelji

Zuckerbergu vodenje Facebooka očitno vse bolj škodi – zaposlenim se sedaj reče »Metamates« (meta-prijatelji?).

V virtualnem sestanku zaposlenih pri podjetju Meta (torej Facebooku z novim imenom) je naštel nekaj novih »sloganov« podjetja, med njimi pomembnejši je »Meta, Metamates, me«. To je vrstni red, po katerem si naj bi zaposleni rangirali pomembnost interesov, torej naj bi na prvo mesto postavili interese podjetja (Meta), na drugo mesto interese svojih sodelavcev (Metamates, torej »Meta prijatelji«), na tretjem pa sebe. Direktivo podjetja, da se premika hitro (»move fast«) je spremenil v »move fast together« (torej da se premikajo hitro... skupaj). Namesto »be open« (bodi odprt) je nova direktiva »live in the future« (živi v prihodnosti), namesto »be direct and respect your colleagues« (torej bodi direkten a spoštuj sodelavce) pa »be open« (torej spet bodi odprt).

Iskreno povedano tudi nam v prejšnjem odstavku ni ravno veliko jasno, razen dejstva, da bi moral Facebook za lastno preživetje čim prej zamenjati direktorja, saj postaja Zuckerberg očitno vse bolj nenavaden.