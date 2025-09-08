Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 8.9.2025 09:00

Zuckerberg po Trumpovem nareku

Leto dni po tem, ko mu je Donald Trump grozil z zaporom, se je Mark Zuckerberg znašel ob njegovi strani na večerji v Beli hiši, kjer je napovedal več sto milijard dolarjev naložb v ZDA.

Na nedavni večerji v Beli hiši, kjer se je zbralo več kot 30 tehnoloških direktorjev, je Mark Zuckerberg požel posebno pozornost z izjavo, da bo Meta do leta 2028 v ZDA vložila vsaj 600 milijard ameriških dolarjev. Predsednik Trump je odziv pospremil s pohvalo, kar je okrepilo vtis o novem zavezništvu med nekdanjima nasprotnikoma. Pozornost javnosti je pritegnil tudi kasnejši posnetek z mikrofonom, ki je ostal vključen, v katerem se Zuckerberg Trumpu opravičuje: »Nisem bil pripravljen … nisem vedel, katero številko ste želeli slišati.«

V zadnjem letu je Zuckerberg naredil več političnih potez, ki so se očitno približale Trumpovi agendi, od sprememb politik Mete in odpovedi podpori pobudam DEI, do donacije milijona dolarjev za inavguracijo in imenovanja konservativnega člana v upravni odbor. Poleg tega je Meta poravnala večmilijonsko tožbo in se sestala s Trumpom na zasebnih srečanjih. 

