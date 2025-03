Objavljeno: 18.3.2025 09:00

Zuckerberg napovedal konec pametnih telefonov

Mark Zuckerberg, ustanovitelj in izvršni direktor Mete, je napovedal, da se bo era pametnih telefonov kmalu končala.

Po besedah očeta družabnega omrežja Facebook bodo v manj kot desetletju pametna očala postala glavni način povezovanja z digitalnim svetom in popolnoma nadomestila mobilne telefone. Meta že intenzivno vlaga v razvoj tehnologij, kot sta umetna inteligenca in obogatena resničnost, s katerimi želi omogočiti brezhibno digitalno interakcijo brez potrebe po fizičnih napravah.

Meta je predstavila projekt Orion, najbolj napredna pametna očala doslej, ki omogočajo holografski prikaz digitalnih informacij v resničnem svetu. Očala omogočajo pošiljanje sporočil, opravljanje klicev in navigacijo brez dotika naprave. Poleg tega je Meta v sodelovanju z Ray-Banom razvila tudi Ray-Ban Meta pametna očala, ki združujejo elegantno obliko in umetno inteligenco za glasovno upravljanje, fotografiranje in poslušanje glasbe.

Tekmeci medtem ne spijo, Apple razvija svojo vizijo prihodnosti brez telefonov z Vision Pro, prav tako pa so v igri tudi Google, Samsung in drugi tehnološki velikani, ki tekmujejo pri razvoju pametnih očal in AR-platform. Kljub smelim napovedim obstajajo določeni izzivi, pametna očala se soočajo s težavami, kot so avtonomija baterije, zmogljivost in pomisleki glede zasebnosti. Podobno kot pri prejšnjih tehnoloških prehodih je mogoče, da bodo telefoni še dolgo prisotni, čeprav bodo morda sčasoma res postali zgolj sekundarna naprava v vsakdanjem življenju slehernika.