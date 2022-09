Zoom želi večji delež pri skupinskem sodelovanju

Družba Zoom, ki je v času pandemije zaslovela s svojo brezplačno videokonferenčno platformo, si zdaj močno prizadeva, da bi trenutno priljubljenost unovčili z dodatnimi storitvami, pretežno v poslovnih okoljih. V ta namen so prenovili svojo platformo za skupinsko sodelovanje, s katero želijo bolje neposredno tekmovati s tekmeci, kot sta Microsoft Teams in Slack.

Zoom sicer svojo storitev za skupinsko kramljanje, doslej imenovano Zoom Chat, ponuja že nekaj časa, vendar je bilo zaradi raznih omejitev uporabnikov platforme razmeroma malo. Najbrž tudi zaradi tega, ker so doslej storitev redno napačno zamejevali za podobno kramljanje znotraj videokonferenčnega programa Zoom, kar je brezplačno, a zapiski vezani le na specifičen sestanek. Zagotovo pa tudi zaradi cene storitve, saj za razliko od tekmecev Zoom to rešitev ponuja le za naročnino.

Prenove so se lotili z več strani. Najprej so zamenjali samo ime storitve, ki se odslej imenuje Zoom Team Chat in predstavlja samostojno rešitev, ki se lahko uporablja z videokonferenčnim programom ali brez njega. Osnovne funkcionalnosti so tu podobne tistim, ki jih srečamo na platformi Slack.

Toda Zoom se seveda zaveda svojih prednosti, zato v prvi fazi načrtuje boljšo integracijo prav z videokonferencami. Tako bosta lahko obe platformi izmenjali podatke. Kramljanje in zapiske iz posameznih sestankov bo moč umestiti in objaviti v izbranih ekipah in forumih, tako za kasnejšo obravnavo kot za tiste, ki se sestanka niso udeležili. Na drugi strani bo v platformi Zoom Team Chat mogoče planirati in izvajati videokonferenčne sestanke, brez da bi morali preklapljati med programi. Zoom namerava tudi izboljšati integracijo z drugimi programi, ne samo tistimi iz lastne hiše.

Dolgoročni cilj je, da Zoom Team Chat postane komunikacijsko središče za vse vrste digitalnih komunikacij, sodelovanje in izmenjavo podatkov med različnimi delovnimi skupinami. Skratka, Zoom se drži recepta, ki so ga že uporabili pri Microsoftu in Slacku. Čas pa bo pokazal, če znajo narediti še kaj več, zlasti za izdelek, ki (še) ne pozna brezplačnega nivoja rabe.