Zoom za vse slovenske šole

Iz zavoda Arnes so sporočili, da so kupili licence za videokonferenčni sistem Zoom, ki bo v kratkem (brezplačno) na voljo vsem učiteljem na slovenskih osnovnih in srednjih šolah. S tem se neposredno odgovorili na vprašanja in dvome glede tega, katere videokonferenčne sisteme bo uporabljalo slovensko šolstvo v novem šolskem letu, v kolikor bodo zdravstvene razmere zahtevale šolanje od doma.

Spomnimo naj, da je pandemija bolezni COVID-19 marsikatero šolo ali učitelja prisilila uporabljati brezplačne različice storitev Zoom, ki so bile funkcijsko in časovno omejene, poleg tega ni bilo nobenih jamstev proizvajalca o dolgoročni politiki rabe brezplačnih različic. Podpisana licenčna pogodba zdaj to rešuje.

Kot vemo je Zoom imel v preteklosti varnostne težave, ki so jih po mnenju in testih zavoda Arnes odpravili, poleg pa tega so dopolnili nastavitve zasebnosti. Licenčna pogodba, ki jo je sklenil Arnes med drugim zagotavlja izpolnjevanje vseh obveznosti po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR). Na Arnesu bodo tudi uporabili nastavitve sistema, ki optimalno varujejo zasebnost uporabnikov.

O možnosti pridobitve dostopa in napotkih za uporabo pripravljajo v petek 28. avgusta ob 13h poseben webinar, ki bo kasneje na voljo tudi kot posnetek na portalu Arnes Video.