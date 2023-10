Zoom s pisarniškimi programi

Komunikacijsko podjetje Zoom širi svoje delovanje s koronskega področja sestankovanja na pravo sodelovalno delo z lastnimi pisarniškimi programi.

Na dogodku Zoomtopia 2023 je Zoom predstavil Zoom Docs, sodelovalni delovni prostor, ki bo skupaj s poštnim odjemalcem Mail in koledarjem Calendar, tvoril alternativo pisarniškim zbirkam Google Workspace in Microsoft 365. Podobno kot omenjeni platformi se bo tudi Zoom močno naslanjal na pomoč umetne inteligence. Uporabniki bodo pomočnika Zoom AI Companion lahko na primer prosili, da povzame sestanke, klepete in informacije znotraj Zoom Docs ter generira tabele znotraj posameznega dokumenta. Zoom Docs podpira povezovanje in izmenjavo med dokumenti, pozna hierarhično organizacijo z mapami, dokumente pa je mogoče upravljati s sestankov, Zoomovega pogovora Team Chat ali neposredno prek brskalnika ter Zoomovih namiznih in mobilnih aplikacij.

Zoom Docs v opisani varianti bržkone ne bo brezplačen, saj za pomoč umetne inteligence v pisarni računata tudi Google in Microsoft. Na voljo bo leta 2024, medtem ko njegova cena še ni znana.