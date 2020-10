Zoom razširja šifriranje na vse klice

Objavljeno: 28.10.2020 11:16

Zoom je letos z delom na daljavo doživel izjemno popularnost, s tem pa se je vsaj v prvih mesecih pojavilo veliko varnostnih ranljivosti – tudi pomanjkljivo šifriranje.

V začetku leta klici namreč niso bili šifrirani na celi poti, t.i. »end to end«. Spomladi so obljubili, da bodo tako šifriranje dobili klici plačljivih uporabnikov, sedaj pa napovedujejo, da bo z različico Zoom 5.4.0 to v uporabi tudi pri brezplačnih klicih. So pa pri tem na žalost tudi določene omejitve.

Tako šifriranje bo aktivno samo v primeru, da imajo vsi uporabniki nameščene programe (torej ne pri uporabi preko spletne strani). Hkrati bomo morali v uporabniški račun vnesti telefonsko številko in podatke za plačilno sredstvo, tudi če tega ne nameravamo uporabljati (torej tudi če uporabljamo le brezplačno storitev).