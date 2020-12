Zoom pripravlja storitve za elektronsko pošto

Podjetje Zoom na krilih nenadejanega uspeha s svojim videokonferenčnim sistemom zdaj očitno načrtuje širitev na druga področja spletnih storitev. Iz podjetja so pricurljale informacije, da razvijajo nove storitve s področja elektronske pošte in upravljanja koledarjev. Po nekaterih podatkih naj bi nove storitve predstavili že zgodaj v letu 2021.

Zoom skuša na ta način del svežega kapitala investirati v nove rešitve, s katerimi cilja na ponudbo precej večjih tekmecev, kot sta Microsoft in Google. Gledano s te plati odločitev za elektronsko pošto in koledarje še zdaleč ni slučajna. Microsoft svoj videokonferenčni sistem Teams že od začetka tesno povezuje z odjemalcem Outlook in celotno pisarniški zbirko Office 365. Google pa je prav v letu 2020 videokonferenčni sistem Meet dobesedno vgradil v priljubljeno storitev Gmail.

Čeprav Zoom ne komentira namigovanj, je slišati, da podjetje skuša na področje pošte in koledarjev vnesti svež pristop, kjer bosta obe storitvi prej dopolnjevali videokonferenčno delovanje kot pa obratno. Namigovanja tudi pravijo, da sta to le dve novi spletni storitvi iz niza načrtovanih na povsem novi platformi, ki jo razvija Zoom.