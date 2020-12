Zoom presega poslovna pričakovanja

Objavljeno: 1.12.2020 11:30

Z nadaljevanjem karanten bo Zoom presegel že tako visoka poslovna pričakovanja – prihodki bi lahko dosegli 2,5 milijard dolarjev, dvakrat toliko, kot so napovedovali marca.

Kalifornijsko podjetje je že spomladi poskočilo v številu uporabnikov, tako tistih, ki uporabljajo storitev brezplačno kot tudi plačljivih. Med njimi je tudi ogromno veliki podjetij in ustanov, med njimi najdemo tudi kar nekaj slovenskih šol. Njegova glavna prednost pred ostalimi tovrstnimi programi je izredna preprostost uporabe, zaradi česar so ga množično začeli uporabljati tudi računalniško manj podučeni uporabniki.

Zadnja novost so tudi plačljivi dogodki v živo – storitev, imenovana OnZoom, namenjena vodenim vadbam, koncertom in drugim spletnim dogodkom, ti podpirajo do 1.000 gledalcev. Po besedah ustanovitelja Erica Yuana se sicer vse več uporabnikov na podlagi dobrih izkušenj z brezplačno aplikacija odloča za plačljivo različico.

V zadnjem četrtletju so zabeležili skoraj 200 milijonov dolarjev dobička, skoraj stokrat več kot v istem obdobju lani. Kljub pozitivnim rezultatom pa je vrednost delnice nekoliko padla, saj se pričakuje upočasnitev rasti.