Zoom na televizorju

Televizorji Sony Bravia bodo kmalu postali prva naprava s podporo prihajajoči aplikaciji Zoom for TV.

Virtualni sestanki so med epidemijo postali stalnica pisarniškega dela od doma, zato se je na trgu pojavilo nemalo rešitev, ki izboljšajo izkušnjo srečanj na daljavo. Medtem ko so računalniki že precej dobro opremljeni, televizorji v tem oziru ostajajo dokaj neizkoriščeni. Velikani industrije kanijo to spremeniti. Po Applu, ki je na minulem WWDC-ju predstavil FaceTime v navezi s kamero telefona iPhone in predvajalnika Apple TV, je svoj lonček tokrat pristavil še Sony in napovedal, da bodo japonski televizorji prva strojna oprema s podporo prihajajoči aplikaciji Zoom for TV.

Aplikacija Zoom za televizorje bo na modelih Bravia na voljo že kmalu, a bo za njeno koriščenje treba dokupiti pametno kamero Bravia Cam, ki bo samodejno prilagajala nastavitve zvoka in slike glede na lokacijo gledalca in razdaljo od televizorja. Omogočala bo tudi upravljanje televizorja z ročnimi gibi, opozorila na bližino otrok in aktivirala varčevalni način, ki bo zatemnil zaslon, če nihče ne bo gledal. Kamera bo stala 200 ameriških dolarjev.