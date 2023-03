Zoom ima vse večje težave in odpušča zaposlene

Podjetje Zoom, ki je med vsemi tehnološkimi podjetji najbolje unovčilo težave sodobne družbe zaradi nepričakovane svetovne pandemije, se zdaj sooča s podobno hitrim padcem zanimanja tako uporabnikov, kot vlagateljev. Zadnji izmed ukrepov je nepričakovana takojšnja odpoved delovnega razmerja za predsednika družbe. Greg Tomb, ki je iz družbe prestopil iz družbe Google in nastopil na tem položaju šele junija 2022, je moral oditi brez obrazložitve.

Le nekaj tednov pred tem je Zoom odpustil 1.300 zaposlenih, kar predstavlja okoli 15% celotne delovne sile. Zelo hitro so sledili zgledu drugih tehnoloških velikanov, ki so v priči ohlajanja gospodarstva in manjše kupne moči potrošnikov, začeli z valom velikih rezov v svojih vrstah.

Podjetje Zoom bo kot kaže postalo najnovejši učbeniški primer hitre rasti, ki pa ni vzdržna in zato takim velikim pričakovanjem podjetje enostavno ne more slediti. Zoom je v zadnjem četrtletju ustvaril 1,11 milijarde dolarjev prometa, borih 4% več kot leto pred tem. V celem letu so povečali prodajo za le 7%. Za primerjavo, leta 2022 je bila rast prodaje 55%, v rekordnem letu 2021 pa kar 326%. Zaradi bajno dobrih rezultatov so v letu 2022 število zaposlenih povečali več kot za 50% in se dotaknili številke 6.800.

Resnici na ljubo se je Zoom v preteklih dveh letih močno prizadeval, da bi diversificiral svojo ponudbo in s tem porazdelil tveganja, a je bilo za to preprosto premalo časa. Zoom je v tem času predstavil številne plačljive, poslovno naravnane storitve, ki pa se na trgu še niso v celoti uveljavile. Med tem pa so tekmeci, zlasti Microsoft in Google, močno okrepili svoje storitve in izdelke in k sebi pritegnili številne uporabnike, ki so Zoom spoznali v času pandemije.

Zoom je na poslovnem segmentu trga celo opravil zmerno rast, 646 milijonov prometa, rast 28%, a je to precej manj, kot pri neposrednih konkurentih. Še bolj pa jih boli padec interesa nad splošno “online” ponudbo storitve, kjer so zabeležili padec 10%. Še naprej imajo velike težave pri konverziji uporabnikov iz brezplačnih na plačljive storitve.