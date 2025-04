Objavljeno: 21.4.2025 19:00

Znanstveniki naj bi odkrili barvni odtenek, ki ga človeško oko doslej ni zaznalo

Skupina ameriških znanstvenikov je s pomočjo laserske stimulacije mrežnice prvič v zgodovini zaznala barvo, ki je s prostim očesom sicer ni mogoče videti.

Novo zaznano barvo so poimenovali olo. Gre za intenziven modrozelen odtenek, ki naj bi bil bolj nasičen kot katerakoli barva, ki jo človek lahko zazna v naravi. Eksperiment, objavljen v znanstveni reviji Science Advances, je temeljil na natančni stimulaciji posameznih čepkov v očesu, celic, ki zaznavajo barve. V običajnih pogojih se te celice aktivirajo v kombinacijah, toda raziskovalcem je z uporabo posebne optične naprave uspelo ciljno aktivirati le M-čepke (občutljive na zelene valovne dolžine), ne da bi pri tem sprožili tudi sosednje L- in S-čepke. Rezultat? Vizualni občutek, ki v naravnem vidnem spektru ne obstaja.

Profesor Ren Ng s kalifornijske univerze Berkeley, eden od sodelujočih znanstvenikov in tudi udeleženec poskusa, je barvo opisal kot bolj nasičeno od česarkoli, kar je videl v resničnem svetu. Po njegovih besedah je bil občutek, kot da bi vse življenje videl le pastelno rožnato barvo, nato pa prvič zagledal živo rdečo. Čeprav so nekateri strokovnjaki skeptični glede opredelitve olo kot nove barve, saj lahko gre zgolj za subjektivno zaznavo ali manipulacijo svetlosti, je eksperiment v vsakem primeru tehnološko izjemen dosežek. Raziskovalci zdaj preučujejo, kako bi takšna spoznanja lahko pomagala pri razumevanju barvne slepote. Če bi bilo mogoče umetno generirati barvne izkušnje zunaj običajnega spektra, bi to lahko odprlo nova vrata pri terapijah ali digitalni komunikaciji za ljudi z omejenim barvnim vidom.