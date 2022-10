Znane so cene Intelovih »zmogljivejših« grafičnih kartic

Intel je po prvih predstavitvah sedaj razkril še cene in datum začetka prodaje svojih trenutno najzmogljivejših grafičnih kartic, modelov A770 in A750.

Natančnih zmogljivosti novih kartic sicer še niso razkrili, objavili so le nekakšne okvirne ocene zmogljivosti, kjer so kartice primerjali z Nvidiino RTX 3060, pa še to po principu »zmogljivost glede na ceno«. Okvirno naj bi bila Intelova kartica A750 primerljiva z omenjeno Nvidiino kartico, to pomeni, da se uvršča med vstopne igričarske kartice. Po našem mnenju je to vseeno zelo soliden dosežek, glede na to, da gre šele za vstop na ta trg, hkrati pozdravljamo dejstvo, da bosta Nvidia in AMD po dolgih letih le dobila še tretjega konkurenta.

a-KmhAEuHXw

Zmogljivejša A770 bo naprodaj v sredini oktobra, cena v ZDA (in brez davka) bo 329 dolarjev, A750 bo veljala 289 dolarjev (spet brez davka). Obe bosta imeli 8 GB pomnilnika, A770 bo na voljo tudi v različici z 16 GB pomnilnika (ta bo 349 dolarjev).

Grafične kartice so se v zadnjih mesecih drastično pocenile, seveda po več kot enem letu izredno napihnjenih cen (in slabih dobav). Vstop Intela na to področje bo še dodatno razbremenilo trg, tako računamo, da bodo cene še počasi padale. Kot smo že omenili pa pozdravljamo dodatno konkurenco na tem področju.