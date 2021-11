Zmeda z oznakami za 240-vatni 40-gigabitni USB-C

USB je bil sicer predstavljen kot univerzalno vodilo, a do danes standard obstaja v toliko različnih verzijah in fizično različnih priključkov, da je univerzalnost le še slab spomin. USB-C, ki je končno prinesel tudi obrnljive priključke, ni imun na težavo. Zato je USB Implementers Forum predstavil nove logotipe, ki naj bi potrošnikom olajšali primerjavo in izbiro pravilnih naprav.

Z USB-C je v resnici problem lahko še hujši, ker se standard ne uporablja več le za prenos podatkov, temveč tudi za napajanje ali prenos slike do monitorja. Prvotni kabli in polnilniki so zmogli 65 W (dobre 3 A pri 20 V), nekateri pa tudi 100 W (5 A pri 20 V). Z revizijo standarda USB-C 2.1 smo dobili podporo za 240 W (5 A pri 48 V) s funkcijo Extended Power Range. Razlika ni le lepotna, saj neprimerni kabli ali polnilniki lahko pomenijo, da prenosnik ne bo deloval ali pa se bo vsaj polnil zelo počasi.

Drugo vprašanje je, ali kabli in priključki podpirajo USB4, ki zmore 40 Gb/s prenosa podatkov. V principu so možne vse kombinacije, torej hitro polnjenje, hitri prenos podatkov, oboje ali nič. USB4 je novi standard, ki je izšel šele leta 2019 in je prvi podprl 40 Gb/s. Predtem (od 2017) smo imeli USB 3.2, ki je zmogel 20 Gb/s.

Vso to zmedo želijo urediti z novimi logotipi in nalepkami, ki bodo jasno pokazale, ali oprema (kabli, priključki, polnilniki, vrata) podpira 40 Gb/s ali 240 W.