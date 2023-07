Zmaga za Ripple, kriptovaluta XRP na poti, da (vsaj) podvoji svojo vrednost

Delna zmaga podjetja Ripple Labs je prispevala k povečanju vrednosti kriptovalute XRP, ki se danes prodaja po 64-odstotkov višji ceni kot včeraj.

Sodnica Analisa Torres je na Okrožnem sodišču Združenih držav Amerike v New Yorku razsodila, da kriptovaluta XRP ni vrednostni papir, ko se z njo programsko trguje na spletnih borzah in z digitalnimi sredstvi. Če z žetoni trgujejo institucije oziroma večji vlagatelji, pa velja obratno. Zmaga podjetja Ripple Labs proti Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) je tako le delna, a to ni ustavilo norije na spletnih borzah s kriptovalutami, ki je vrednost kriptovalute XRP v zelo kratkem času pognala v višave. Zmaga je za trg s kriptovalutami zelo pomembna, saj se na svetu pojavlja vse več teženj po večji regulaciji trgovanja z njimi.