Zložljivi dron je prihodnost selfijev

Zložljivi dron Hover Camera X1 je velik kot človeška dlan in zna posneti najboljše selfije ter druge fotografije za objavo na družabnih omrežjih.

Hover Camera X1 je majhen dron, ki tehta le 125 gramov, lahko pristane na naši dlani, ima vgrajen pomnilnik in več avtonomnih načinov letenja. Omogoča nam zajemanje kakovostnih fotografij in videoposnetkov z minimalnim vnosom. Tehnične specifikacije drona vključujejo dimenzije (zložen: 127mm × 86mm × 31mm, raztegnjen: 127mm × 145mm × 30mm), težo 125g, čas letenja približno 20 letov na eno polnjenje, 32GB prostora za shranjevanje posnetkov in podporo za WiFi 5. Dron je opremljen z različnimi načini letenja, kot so lebdenje, oddaljevanje, orbita in sledenje.

Zanimivo je, da dron nima tradicionalnega upravljalnika. Namesto tega se upravlja prek aplikacije, ki je bolj namenjena okvirjanju posnetkov kot dejanskemu letenju. Dron je opremljen s kamero, ki je primerljiva s tisto na običajnem pametnem telefonu, kar zadostuje za uporabo posnetkov na družbenih omrežjih. Kljub svoji majhnosti in preprostosti je dron presenetljivo robusten in se lahko spopade z vetrom do hitrosti približno 34 km/h.

Dron Hover Camera X1 stane 350 ameriških dolarjev.