Zlonamerni Fleckpe v aplikacijah na Androidu nevede naložilo 620.000 uporabnikov

Včasih se zgodi, da se kljub nadzoru aplikacij, ki jim Google ali Apple odpreta vrata v svoje tržnice z aplikacijami, vanje pritihotapi zlonamerna programska oprema. Več mesecev je v Play Storu tičal Fleckpe, ki ga je Kaspersky odkril šele minuli teden. V vmesnem času je okužene aplikacije namestilo vsaj 620.000 ljudi.

Fleckpe sodi med tako imenovano naročniške malware, ker v uporabnikovem imenu sklepa naročnine na premijske in plačljive storitve. Tak primer sta na primer še Jocker in Harly. Upravljavci malwara potem služijo s provizijami od naročniških storitev, na katere je uporabnike črv naročil.

Odkrili so, da se je Fleckpe skrival v vsaj 11 aplikacijah, ki so se prodajale kot urejevalniki fotografij, knjižnice za fotografije, ozadja za začetne strani in podobno. Ob odkritju so vse prijavljene aplikacije odstranili, morda pa Fleckpe tiči še kod. Večina okuženih uporabnikov je prihajala iz Tajske, Poljske, Indoneziji in Singapurja. Ob tem Kaspersky opozarja, da se tovrstni malware v zadnjem času širi, ker je tako lažje ukrasti sredstva kot z neposredno krajo bančnih podatkov. Zato še vedno velja zlato priporočilo: ne nameščajte aplikacij, ki jih ne potrebujete, še posebej pa ne neznanih.

Kaspersky