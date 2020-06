Zlonamerna programska oprema napada Windows in Linux

Novo odkrita zlonamerna programska oprema, imenovana Tycoon, selektivno napada in šifrira datoteke v sistemih Windows in Linux.

Gre za program, napisan v programskem jeziku Java, odkrili so ga varnostni raziskovalci podjetja BlackBerry. Aktiven je že od decembra, prenaša se kot trojanski Java Runtime Environment, napadalci pred njegovo uporabo vdrejo v sisteme preko pomanjkljivo zaščitenih strežnikov z dostopno povezavo RDP. Šlo naj bi za selektivni napad, doslej so bile tarče izobraževalne ustanove in računalniška podjetja. Po okužbi program šifrira datoteke in jim doda končnice .redrum, .grinch in .thanos, njegovi ustvarjalci pa zahtevajo odkupnino v obliki bitcoina.

