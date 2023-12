Zlomili Apple iMessage, modri krogec odslej za vsakogar

Seveda lahko kdorkoli pošilja kratka sporočila uporabnikom iPhonov, a le če jih prejmejo od drugih uporabnikov iPhona, dobijo znamenite modre krogce. To se zgodi, ker tedaj potujejo prek Applovih strežnikov, s katerimi komunicira vgrajena aplikacija iMessage. Dokler ni tega spremenil 16-letnik.

Ta je letos poslal sporočilo razvijalcu aplikacije Beeper Ericu Migicovskemu, da je zlomil Applov iMessages. Tega mu sprva ni verjel, a najstniku je dejansko uspelo. Danes je tako izšla verzija Beeper Mini, ki zmore točno to. Z vseh ostalih platform – Android, Windows idr. – je možno pošiljati neposredno sporočila na iPhone.

Aplikacija za zdaj deluje brez kakršnikoli težav. Skupina sporočila, reakcije, niti, slike, videoposnetki – vse deluje normalno. Poizkusov zlomiti iMessages seveda ne manjka, a Migicovsky trdi, da je Beeper Mini uspel in da neposredno komunicira z Applovimi strežniki. Ne gre za pošiljanje prek kakšne Applove naprave v oblaku, temveč dejansko neposredno komunikacijo. Gre torej za implementacijo iMessage, ki pa je varna, saj ne potrebuje dostopa do gesla za AppleID in podobno. Koda bo odprta, da bo varnost lahko vsak preveril.

Ali bo Beeper Mini preživel, je odvisno tudi od Appla. Legalno naj bi bilo vse po pravilih, saj v programu ni Applove kode, medtem ko je vzvratni inženiring dovoljen. Apple seveda lahko spremeni način komunikacije s strežniki, a pri tem tvega, da pokvari delovanje storitve za svoje starejše ali neposodobljene naprave. Apple za zdaj molči. Spomnimo pa, da je že napovedoval prehod na RCS – tedaj bo edina prednost Beeperja Mini modri krogec.

Mimogrede, Beeper Mini bo sčasoma postal le še Beeper, ko bodo vse njegovo funkcionalnosti integrirali v velikega brata. Končni cilj pa je imeti eno aplikacijo, ki bo razumela vse načine sporočanja. WhatsApp, Viber, SMS in podobno bi vsi leteli v eno ikono, v en predal, v eno aplikacijo.