»Življenje brez Facebooka je odlično«, pravita nemški in francoski minister

Meta, krovno podjetje družabnega omrežja Facebook, je v letnem poročilu sporočilo, da je obdelovanje podatkov uporabnikov ključen del njihove strategije, zato bi bilo vsakršno omejevanje tega lahko kritično. Ker nov evropski zakon določa, da morajo vsi podatki ostati na evropskih strežnikih, kar to obdelovanje menda onemogoča, je podjetje namignilo, da bo morda v Evropi prisiljeno ukiniti Facebook in Instagram.

Še isti dan sta na tiskovni konferenci to temo obdelala nemški gospodarski minister Robert Habeck in francoski finančni minister Bruno Le Maire. Nemec je povedal, da so mu pred štirimi leti vdrli v račun Facebook, zato od takrat živi brez njega »in življenje je fantastično«. Dodal je še, da je evropsko tržišče s svojimi 400 milijoni prebivalcev tako veliko tržišče, da se ne bo uklonilo Metinim grožnjam. Tudi Francoz je povedal, da je »življenje brez Facebooka zelo dobro« in da morajo digitalni giganti razumeti, da bo evropski kontinent vztrajal pri svoji suverenosti.