Žične slušalke doživljajo preporod

Nova generacija ožičenih slušalk obljublja kakovost zvoka za avdiofile na kateremkoli telefonu brez potrebe po dodatnem adapterju.

Apple je bil med prvimi, ki so pomahali v slovo 3,5-milimetrskem priključku za žične slušalke in uporabnike potisnili proti brezžičnim alternativam. Sledili so mu tudi drugi proizvajalci in najbolj prodajane slušalke so se otresle žic. A ne za vedno, saj se je na trgu pojavila nova generacija ožičenih slušalk True Lossless Earphones (TLE). Slušalke vključujejo digitalni avdio pretvornik (DAC), ki je sposoben obdelati glasbene datoteke Hi-Res Lossless (192kHz/24-bit) s pretočne storitve Apple Music. Na roko jim gre tudi uvedba standardnega vhoda USB-C. Podjetje Questyle je tako predstavilo model NHB15 z USB-C priključkom, ki omogoča uporabo njihovih slušalk na skoraj vseh telefonih, tablicah ali računalnikih. Uporaba je enostavna, saj je potrebno le povezati slušalke z izbrano napravo. DAC ni neviden, vendar je minimalistično oblikovan. Nova generacija žičnih slušalk je namenjena uporabnikom, ki iščejo boljši in glasnejši zvok brez potrebe po dodatnih adapterjih ter cenijo kakovost zvoka pred udobjem brezžične tehnologije.