Objavljeno: 23.5.2025 05:00

Zgodovina iskanja na Googlu razkrila požigalce

Preiskovalci ameriškega FBI so s poizvedbo pri Googlu, kdo je iskal naslov kaznivega dejanja, našli storilce, ki so avgusta 2020 podtaknili požar v Denverju in ubili pet stanovalcev. To je eden redkih primerov – a ne edini – tako imenovanih obrnjenih iskanj po ključnih besedah. Google je moral pogledati, kdo je iskal posamezne ključne besede, ne katere ključne besede je iskal točno določeni posameznik.

Zločin ima daljšo predzgodbo, ki jo je v podrobnosti opisal Wired. Kolovodji požiga, ki je preprodajal mamila in je želel kupiti orožje, so nekaj tednov pred požigom ukradli iPhone. S funkcijo Find my iPhone je ugotovil, da je telefon v hiši na naslovu 5312 Truckee Street. Maščevanje, ki je zorelo v njem, se je izrazilo v požigu te hiše, pri čemer sta mu pomagala prijatelja.

Policija v preiskavi sprva ni mogla najti krivcev. Posnetki varnostnih kamer so bili preslabi, preostale sledi so bili premalo definirane. Podatki telefonskih operaterjev so pokazali, da je bilo blizu hiše na noč požara 100 mobilnih telefonov. Ko so analizo ponovili čez nekaj dni, se je 67 številk ujemalo – to so bili očitno stanovalci v bližini. Kdo izmed preostalih 33 je bil storilec, niso mogli ugotoviti, predvsem pa niso želeli brez dokazov zasliševati ljudi, ker so se bali pobega.

Nato pa so dobili genialno idejo. Google so povprašali, kdo je v dneh in tednih pred požarom iskal naslov 5312 Truckee Street na Googlu. Takšne zahtevke Google brez utemeljitev zavrača, z utemeljitvijo pa posreduje samo anonimizirane podatke. Šele če ugotovijo, kdo točno je osumljenec, Google razkrije naslov IP in osebne podatke. V tem primeru se je po več poizkusih pokazalo, da je med 33 telefonskimi številkami na seznamu le ena tudi večkrat iskala ta naslov.

Nekaj dni pozneje so policisti prijeli storilce, ki so kasneje zločin priznali. Žrtve pa so bile povsem nedolžne. Find my iPhone je pokazal na napačno hišo.

Wired