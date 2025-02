Zgodila se je največja kraja kriptovalut doslej

Kripto borza Bybit je bila tarča obsežnega hekerskega napada, v katerem je bilo ukradenih 1,5 milijarde dolarjev v digitalnih sredstvih, kar velja za največjo kripto krajo v zgodovini.

Napad je kompromitiral denarnico cold wallet, ki je namenjena varnemu shranjevanju sredstev brez povezave z internetom. Ukradeni žetoni, večinoma ether (ETH), so bili hitro preneseni med različnimi denarnicami in unovčeni na več platformah. Po podatkih analitskih podjetij Elliptic in Arkham Intelligence je za napad odgovorna severnokorejska hekerska skupina Lazarus, ki je znana po financiranju režima Kim Jong Una z napadi na kripto platforme. Lazarus Group je že v preteklosti izvedla več milijard dolarjev vredne kraje iz kripto sektorja, vključno s 570-milijonskim napadom na Binance leta 2022.

Izvršni direktor Bybita, Ben Zhou, je uporabnike pomiril in zatrdil, da so vsi ostali sistemi varni, dvigi pa potekajo normalno. Za kritje morebitnih izgub je Bybit zagotovil posojilo neznanih partnerjev, da bi ohranil likvidnost platforme. Kljub temu je dogodek povzročil množične dvige sredstev, saj so uporabniki zaskrbljeni zaradi možne plačilne nesposobnosti borze.

Strokovnjaki opozarjajo, da takšni napadi ostajajo ena največjih varnostnih groženj v kripto industriji, ter pozivajo k boljšemu nadzoru in omejevanju dostopa hekerjev do ukradenih sredstev.