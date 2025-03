Objavljeno: 19.3.2025 05:00

Zgodbe o evropskih avtobaterijah je konec - Northvolt gre v stečaj

Zgodbe na daljnem severu je konec, Northvolt gre v stečaj. Podjetje je na Švedskem vložilo predlog za začetek stečajnega postopka, potem ko je že novembra v ZDA tamkajšnja podružnica zahtevala prisilno poravnavo.

V podjetju so bili izvedli nekatere kadrovske spremembe, odstopil je bil izvršni direktor Peter Carlsson. Kot vodja ameriške podružnice se je poslovil soustanovitelj Paolo Cerruti. A ključnega problema niso rešili; podjetje ni pridobilo zadostnega financiranja. Zato švedske veje podjetja odhajajo v stečaj: Northvolt AB, Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB in Northvolt Systems AB. Nemška in ameriška podružnica Northvolt Germany in Northvolt North America bosta poslovali kot doslej.

Švedska si močno prizadeva, da bi Evropska komisija rešila podjetje. Minuli teden je bil objavljen Industrijski akcijski načrt (IAP) za avtomobilski sektor, v katerem Komisija ponuja 1,8 milijarde evrov za vzpostavitev varne in konkurenčne dobavne verige za ključne surovine za izdelavo baterij. A to podjetja ne bo rešilo.