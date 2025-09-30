Objavljeno: 30.9.2025 14:00

Žepna naprava za zagon in oddaljeno upravljanje domačega računalnika

GL.iNet je na spletni platformi Kickstarter z napravo Comet Pro Remote KVM požel izjemen uspeh.

Podjetje je za razvoj žepne naprave, ki omogoča oddaljen nadzor in zagon računalnika preko brezžične povezave Wi-Fi od vsepovsod, želelo zbrati 10.000 ameriških dolarjev, a je že zdaj zbralo več kot 600.000 USD podpore. Comet Pro Remote KVM omogoča 4K video prenos pri 30 sličicah na sekundo, pri čemer uporablja H.264 kodiranje, kar ohranja odzivnost povezave z zamikom le med 30 in 60 milisekund. Podpira Wi-Fi 6 (2,4 GHz in 5 GHz) in ima nadomestni način delovanja, ki kombinira brezžično povezavo z ožičenim ethernetom za večjo stabilnost. Naprava vključuje tudi dvostransko zvočno komunikacijo, zaslon na dotik za lokalno upravljanje ter številne varnostne funkcije, med katerimi so dvostopenjska avtentikacija, zaklep zaslona ter integrirana podpora za WireGuard VPN. Uporabniki lahko izbirajo tudi samostojno gostovanje oblačnih storitev, brez odvisnosti od ponudnikov. Poleg domačih uporabnikov cilja z dodatkoma ATX Board (omogoča vklop iz popolnoma izklopljenega stanja) in Fingerbot (fizično pritisne gumb za vklop) tudi na IT administratorje in operaterje, ki potrebujejo zanesljivo oddaljeno upravljanje kritičnih sistemov.

Čeprav naprava obljublja pravo revolucijo v daljinskem nadzoru računalnikov, bo njena dolgoročna uporabnost odvisna od zanesljivosti v različnih realnih pogojih.

KKgM_nBDBJs