Objavljeno: 6.3.2022 09:00

Zeiss in Siemens Energy ustanovila platformo za 3D tiskanje

Nemški proizvajalec optičnih sistemov Zeiss in družba Siemens Energy sta ustanovila podjetje za industrijo 3D tiskanja. Namen podjetja, imenovanega Makerverse, je povezati proizvajalce in stranke storitev 3D tiskanja.

Podjetje Makerverse naj bi začelo delovati v prvi polovici letošnjega leta. Sedež podjetja bo v Berlinu, prvotno pa bo usmerjeno na evropski trg.

"Z novim podjetjem se ustvarja platformo, ki povezuje industrijske stranke z globalno mrežo certificiranih dobaviteljev za proizvodnjo aditivov za projekte, kot so oblikovalski prototipi in proizvodnja rezervnih delov na zahtevo," so sporočili iz obeh podjetij.

Druge tehnologije, kot je recimo računalniško numerično krmiljenje oziroma CNC, bodo sledile "v bližnji prihodnosti", pravijo.

Pri 3D tiskanju, imenovanem tudi aditivna proizvodnja, se material, kot sta plastika ali kovina, nanaša plast za plastjo, kar omogoča izdelavo bolj zapletenih in prilagodljivih oblik kot pri običajni tovarniški proizvodnji,

STA