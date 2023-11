Zdaj gre zares, Facebook in Instagram uvedla naročnino

Plačljivim uporabnikom se med druženjem na omrežjih Mete ne bo treba izogibati oglasom, hkrati pa njihovi podatki ne bodo uporabljeni v reklamne namene.

Zgodilo se je, kar smo napovedovali, Meta je tudi v Sloveniji uvedla novo naročniško storitev, ki uporabnikom omogoča dostop do družabnih omrežij Facebook in Instagram brez prikazovanja oglasov. Cena naročnine je 10 evrov na mesec, če se naročimo prek spletnega brskalnika, ali 13, če se naročimo prek mobilne aplikacije. Podatki brezplačnih uporabnikov se bodo še naprej zbirali za ciljno oglaševanje. Uvedba naročnine je odziv na evropske predpise o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov. Sodišče Evropske unije je potrdilo, da je naročniški model brez oglasov veljavna oblika soglasja za storitve, ki se financirajo z oglaševanjem.