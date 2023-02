ZDA želijo povsem odrezati Huawei od tehnologije

Ameriška administracija razmišlja o popolni ustavitvi vsega ameriškega izvoza Huaweiju, ki je že vse od Trumpove uvrstitve na seznam podjetij s tveganjem za nacionalno varnost na aparatih za oživljanje. Odtlej morajo namreč vsa ameriška podjetja dobiti posebno licenco, da smejo prodajati Huaweiju, kar je razlog, da na njihovih novih telefonih ni več klasičnega Androida. Sedaj pa v Beli hiši rožljajo še s strožjimi ukrepi.

Bloomberg se sklicuje na neuradne informacije, saj odločitev še ni bila sprejeta, a si je ni težko predstavljati. Bidenova administracija se mora v predstavniškem domu dogovarjati z republikanci, ki zahtevajo trši pristop do Kitajske. Bela hiša je na primer že pritisnila na Nizozemsko in Japonsko, ki sta omejili izvoz visokotehnoloških izdelkov za proizvodnjo čipov na Kitajsko.

Sedaj pa razmišljajo, da bi povsem prepovedali izvoz Huaweiju. To velja za vsa podjetja, ki v svojih izdelkih uporabljajo ameriške komponente. Trenutno namreč Huawei še vedno prodaja zlasti opremo za 5G, ki se uporablja na novi infrastrukturi v Afriki, na Bližnjem vzhodu in do nedavna tudi v Evropi. Če ob ameriški ukrep sprejet, bo vsa ta oprema v prihodnosti povsem brez ameriških komponent, kar pa si je težko predstavljati. Huawei v ostalih izdelkih uporablja tudi Intelove in AMD-jeve čipe, Broadcomove modeme in podobno. Ker jim ustvari manj kot odstotek prihodkov, bi prepoved bolj prizadela Huawei kakor njegove dobavitelje.

Bloomberg