ZDA želijo delno podržaviti tudi razvoj kvantnih računalnikov

Na podoben način, kot je ameriška vlada pridobila 10-odstotni delež v Intelu, saj je vanj pretvorila državno pomoč, se sedaj administracija zanima tudi za podjetja, ki razvijajo kvantne računalnike. Podjetja, kot so IonQ, Rigetti Computing, Quantum Computing Inc., Atom Computing in D-Wave Quantum, se zato pogovarjajo z vlado, ali bi sprejela državno financiranje v zameno za delež v podjetju.

Taktika predstavlja precejšnjo spremembo v primerjavi z dosedanjimi politikami, ko neposredna državna pomoč ni bila zaželena, še manj pa neposredno kupovanje deležev v podjetjih. A ameriški predsednik Donald Trump in minister za gospodarstvo Howard Lutnick menita, da bi morala tudi država oziroma davkoplačevalci žeti del uspehov, če so jih podjetja dosegla z državnim financiranjem.

Intelu je bilo sprva namenjenih devet milijard dolarjev pomoči, kasneje pa se je administracija odločila, da bo to preprosto pretopila v delež v podjetju. Podobno velja tudi za proizvajalce redkih zemelj.

Naslednje veliko področje je kvantno računalništvo, kamor se bodo po umetni inteligenci verjetno začele zlivati milijarde. Od majhnih zagonskih podjetij do velikanov, kot sta Google in Microsoft, marsikdo razvija svoje kvantne računalnike.