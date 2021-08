Objavljeno: 2.8.2021 12:25

ZDA zaposluje »influenserje« za oglaševanje cepljenja

Tako urad ameriškega predsednika kot različne lokalne veje oblasti so začele mladim influenserjem ponujati pogodbe, po katerih bi oglaševali cepljenje med mlajšo populacijo.

Urad predsednika je podpisal sodelovanje z več kot petdesetimi YouTuberji, TikTokerji in Twitcherji. V spletu se sicer pojavlja vse več lažnih informacij o škodljivosti cepiv, tu so v prvi vrsti ravno različna družabna omrežja. Z influenserji sicer ciljajo na mlajšo populacijo, ti so vsaj v ZDA med najmanj precepljenimi.