ZDA za vdor v Equifax obtožile kitajske častnike

Zaradi hekerskega napada na podjetje Equifax, ki se je zgodil leta 2017, so ameriške oblasti vložile obtožnico zoper štiri kitajske državljane. Obtoženi Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke in Liu Lei so častniki v kitajski vojski, domnevno člani njenega hekerskega oddelka (54. raziskovalni inštitut kitajske osvobodilne ljudske armade).

Sodeč po obtožnici je četverica več tednov vdirala v računalniški sistem Equifaxa, s čimer do pridobili osebne podatke 147 milijonov ljudi. Equifax je namreč ena večjih bonitetnih hiš v ZDA, ki ima tudi britanske in kanadske stranke. Napad se je dogajal med majem in julijem 2017. Za zdaj ni dokazov, da bi zbrane podatke izrabili za krajo denarja ali druge bančne prevare.

To ni prvi primer, da so ZDA vložile obtožnice zoper zaposlene v tujih državnih službah zaradi hekerskih napadov. Tudi v tem primeru ni pričakovati, da bi četverica kdaj stopila pred sodnika v ZDA, saj so vsi verjetno na Kitajskem (natančna lokacija ni znana). Jim pa tovrstna obtožnica močno oteži potovanje po svetu, saj jih lahko aretira kakšna druga država, ki ima z ZDA sporazum o izročanju.